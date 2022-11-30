صانع الفوز على إيران يقضي ليلته بالمستشفى

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واصطدم لاعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقل كريستيان بوليسيتش، لاعب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) سابقا، إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة أثناء تسجيله هدف الفوز للمنتخب الأمريكي على نظيره الإيراني في الدوحة، أمس الأول.واصطدم لاعب تشيلسي (24 عاما) بالحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، أثناء تسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ38، وبعد تلقيه العلاج في الملعب واصل اللعب، لكنه استبدل في الشوط الثاني.

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