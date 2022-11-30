تاريخ إسبانيا وألمانيا يصطدم بطموحات اليابان وكوستاريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل انطلاق مونديال قطر 2022 كانت التوقعات تشير إلى أن المنافسة في المجموعة الخامسة ستكون مقتصرة على منتخبي إسبانيا وألمانيا، ومن منهما سيظفر بصدارة الترتيب، لكن قبل ساعات من انطلاق الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات باتت الأمور مغايرة تماما.

ويمتلك جميع ممثلي المجموعة الخامسة، إسبانيا واليابان وكوستاريكا وألمانيا، فرصة التأهل لدور الـ16، وعلى الورق تبدو فرصة ماكينات ألمانيا هي الأضعف في المرور إلى الدور الثاني.

يتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة بـ4 نقاط، يليه منتخب اليابان في المركز الثاني بـ3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن كوستاريكا صاحبة المركز الثالث، وتحل ألمانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وبدأت مفاجآت المجموعة الخامسة منذ اليوم الأول، حين خسر المنتخب الألماني ـ المرشح للقب ـ أمام الساموراي الياباني بهدفين مقابل هدف، بعد أن كان متقدما بهدف حتى الدقيقة الـ75، في الوقت الذي أعلن فيه منتخب الماتادور الإسباني عن نفسه بقوة عبر فوزه الكاسح على كوستاريكا 7 /0.

وتبدلت الأوضاع كثيرا في الجولة الثانية، إذ بدا أن الغرور تملك المنتخب الياباني بعد فوزه على المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 4 مرات من قبل، ليتعرض لخسارة مفاجئة أمام كوستاريكا بهدف في الوقت القاتل، في الوقت الذي فرض فيه المنتخب الألماني التعادل بهدف لمثله على نظيره الإسباني، ليحيي آمال التأهل لدور الـ16.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الياباني على استاد خليفة الدولي، تزامنا مع مواجهة كوستاريكا مع ألمانيا على استاد البيت، اليوم، وحتى الآن لم يتضح مصير الثنائي الإسباني جافي ورودريجو هيرنانديز من المشاركة أمام اليابان، بعد غيابهما عن مران أمس بسبب الإصابة.

ولكن بخلاف جافي ورودريجو، ستكون كل الأوراق الرابحة للمدرب لويس إنريكي حاضرة، خاصة ألفارو موراتا «30 عاما» الذي سجل هدفين حتى الآن في المونديال، ويسعى لمزيد من النجاح في ظل احتلاله المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إسبانيا بـ 29 هدفا.

من جانبه، قدم هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، الاعتذار للجماهير عن الأداء الضعيف للفريق في المباراة أمام كوستاريكا، مؤكدا: «أتحمل المسؤولية كاملة عن الطريقة التي لعبنا بها».

وأضاف مورياسو في مؤتمر صحفي: «أنا مسؤول عن كل ما يتعلق بتلك المباراة، بما في ذلك اختيار اللاعبين، وأسلوب اللعب، والطريقة التي يفترض أن نلعب بها».

وتابع: «من المؤسف ولسوء حظنا أن نخسر بتلك الطريقة، أعتذر عن ذلك».

ويدخل المنتخب الألماني مواجهته أمام كوستاريكا بحسابات معقدة، إذ لن يكون مصيره بيده، بل يعتمد على نتيجة مواجهة اليابان مع كوستاريكا.

من يتأهل عن المجموعة الخامسة؟

