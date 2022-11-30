أسود الأطلس على موعد مع الفرح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون الحلم العربي بتحقيق إنجاز غير مسبوق في نهائيات كأس العالم في أعناق لاعبي المنتخب المغربي، عندما يلتقون مع منتخب كندا، مساء اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022.

ويتطلع أسود الأطلس إلى تكرار إنجاز الجيل الذهبي، الذين قادوا المنتخب المغربي لبلوغ دور الـ16في مونديال 1986، كأول منتخب عربي يبلغ هذه المحطة بكأس العالم، قبل الخسارة أمام ألمانيا الغربية بهدف قاتل سجله لوثار ماتيوس.

المغرب وكندا

يمتلك المنتخب المغربي فرصة ذهبية لتحقيق هذا الإنجاز، في ظل اقتسامه صدارة المجموعة السادسة مع كرواتيا بـ4 نقاط لكل منهما، كما أن مباراته ستكون أمام منتخب كندا الذي ودع المونديال بشكل رسمي، في الوقت الذي سيكون فيه منتخب كرواتيا على موعد مع مواجهة نارية أمام بلجيكا، صاحبة المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويحل منتخب بلجيكا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل منتخب كندا الترتيب برصيد خال من النقاط، ليودع البطولة مبكرا.

ويخوض منتخب المغرب اللقاء بمعنويات مرتفعة، تحت قيادة مدربه وليد الركراكي، بعد التعادل سلبيا مع كرواتيا في الجولة الأولى، متبوعا بالفوز التاريخي على بلجيكا بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

ويأمل الركراكي في تعافي حارس مرماه ياسين بونو في الوقت المناسب، ولحاقه بالمباراة بعد انسحابه قبل لحظات من انطلاق المواجهة أمام بلجيكا عقب تجدد إصابته، ولكن إذا لم يشارك بونو، سيكون الحارس البديل منير المحمدي على موعد مع إنجاز تاريخي، إذ سيتفوق حينها على بادو الزاكي، ليصبح أول حارس في تاريخ المغرب يخوض 5 مباريات في كأس العالم.

وقد يضطر الركراكي إلى إجراء بعض التعديلات على تشكيلة فريقه، بعد حصول ثنائي خط الوسط سفيان أمرابط وعبد الحميد الصابيري على بطاقة صفراء لكل منهما، في أول جولتين من المونديال، وبالتالي فإن حصول أي منهما على إنذار جديد أمام كندا سيعني غيابه عن المواجهة المحتملة في دور الـ16.

بلجيكا وكرواتيا

يخوض منتخب بلجيكا مواجهته أمام كرواتيا على استاد أحمد بن علي، تحت شعار «لا بديل عن الفوز» لتجنب حسرة الخروج المبكر من المونديال.

وبعد أن كان مرشحا للمنافسة بقوة على لقب كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه، بات المنتخب البلجيكي يناضل من أجل التأهل لدور الـ16، في سيناريو لا يليق بالأسماء الرنانة التي يضمها الفريق، وعلى رأسها الحارس تيبو كورتوا، ولاعب الوسط كيفين دي بروين، والمهاجمان: إدين هازارد وروميلو لوكاكو.

ويضم منتخب كرواتيا بقيادة مدربه زلاتكو داليتش، جيلا ذهبيا من اللاعبين، يتصدره لوكا مودريتش وديان لوفرين ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش ونيكولا فلاسيتش واندريج كراماريتش وإيفان بيريسيتش.

ويدرك لاعبو كرواتيا أن الجماهير في زغرب لن يرضيها فقط مجرد التمثيل المشرف وبلوغ دور الـ16 في قطر، بل إن طموحاتها وصلت إلى ذروتها، بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في روسيا قبل 4 أعوام، وباتت تحلم ربما بما هو أبعد من خسارة المباراة النهائية للمونديال.

من يتأهل عن المجموعة السادسة؟

