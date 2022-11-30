إقبال واسع على كورنيش الدوحة

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وتمتد الفعاليات من المنطقة المجاورة لفندق شيراتون الدوحة حتى حديقة متحف الفن الإسلامي، وتشهد مجموعة واسعة من العروض والأنشطة الترفيهية والفرق الجوالة، وتضم العديد من الموسيقيين والفنانين وعروض الأداء المباشرة، إضافة إلى منافذ بيع الأطعمة والمشروبات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد الفعاليات الاحتفالية على كورنيش الدوحة إقبالا واسعا من جمهور بطولة كأس العالم التي تتواصل منافساتها حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يمضي المشجعون من أنحاء العالم أوقاتا ممتعة مع باقة متنوعة من العروض والأنشطة الفنية، على امتداد 6 كيلومترات، في أجواء مونديالية استثنائية، خلال أول نسخة من البطولة في العالم العربي.وتمتد الفعاليات من المنطقة المجاورة لفندق شيراتون الدوحة حتى حديقة متحف الفن الإسلامي، وتشهد مجموعة واسعة من العروض والأنشطة الترفيهية والفرق الجوالة، وتضم العديد من الموسيقيين والفنانين وعروض الأداء المباشرة، إضافة إلى منافذ بيع الأطعمة والمشروبات.

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