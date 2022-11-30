شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى .. امراة تدير مباراة ألمانيا وكوستاريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابارت أول سيدة تتولى إدارة مباراة في كأس العالم لكرة القدم، حينما تدير مباراة ألمانيا وكوستاريكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة بالبطولة المقامة في قطر.

وأعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، أن الطاقم المساعد لها سيكون أيضا من سيدات، وهما: البرازيلية نيوزا باك، والمكسيكية كارين ميدينا دياز، فيما سيوجد الهندوراسي سعيد مارتينيز حكما رابعا.

وتتمتع فرابارت بخبرة كبيرة في مباريات الرجال، كما أنها تم ترشيحها لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، لكنها لم تقم بتحكيم أي مباراة، وأدارت فرابارت كثيرا من المباريات في الدوري الفرنسي منذ 2019، إضافة إلى نهائي كأس السوبر الأوروبي في العام نفسه، وأصبحت أول سيدة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا 2020.

وتشهد البطولة وجود اثنين من السيدات لإدارة المباريات تحكيميا، وهما: الرواندية سليما موكانسانجا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، لكنهما لم يوجدا على أرض الملعب حتى الآن.

وقال بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بـ(فيفا): «هم ليسوا هنا لأنهم نساء، بل لأنهم حكام في فيفا».