10 آلاف دولار غرامة للسنغال

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وقبل المواجهة أمام الإكوادور، والتي حسمها منتخب السنغال بهدفين مقابل هدف ليبلغ دور الستة عشرة للمونديال، حضر المدرب أليو سيسيه فقط المؤتمر الصحفي الاثنين الماضي ولم يحضر اللاعب كريبين دياتا.وكان المنتخب الألماني أيضا تلقى نفس الغرامة المالية بسبب المخالفة ذاتها التي وقعت خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة أمام إسبانيا.
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