تونس تودع المونديال بفوز تاريخي على فرنسا.. وأستراليا تخطف بطاقة التأهل رفقة الديوك الفرنسية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

كتب: ضياء السقا

حقق المنتخب التونسي، فوزا تاريخيا على فرنسا بطلة العالم، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل وهبي الخزري هدف تونس، في شباك فرنسا، في الدقيقة 58، بعد توغله من العمق بالكرة ليسدد بقدمه اليسرى على يسار مانداندا.

ولم يكن فوز تونس على فرنسا كافيا لعبور نسور قرطاج للدور التالي، حيث خطف المنتخب الأسترالي بطاقة التأهل الثانية لدور الـ16، رفقة الديوك الفرنسية، بعد فوزه على الدنمارك بهدف نظيف.

وبذلك تصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، يليه أستراليا بنفس الرصيد، وتونس ثالثا بـ4 نقاط، وأخيرا الدنمارك بنقطة وحيدة.