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تونس تتقدم.. هدف عالمي من وهبي الخزري في شباك فرنسا (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - سجل وهبي الخزري يسجل الهدف الأول لمنتخب تونس، في شباك فرنسا، في الدقيقة 58، بعد توغله من العمق بالكرة ليسدد بقدمه اليسرى على يسار مانداندا.

بدأت تونس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، نادر الغندري، وجدي كشريدة، علي معلول.

خط الوسط: علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، عيسى العيدوني، إلياس السخيري.

خط الهجوم: وهبي الخزري.

فيما جاء تشكيل فرنسا  كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفن مانداندا.

الدفاع: رفائيل فاران، إبراهيما كوناتي، أكسيل دياسي.

الوسط: يوسف فوفانا، ماتيو جندوزي، إدوارد كامافينجا.

الوسط المهاجم: أوريلين تشواميني، يوهان فيرتو، كينجسلي كومان.

الهجوم: راندال كولو مولوني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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