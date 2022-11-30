تونس تتقدم.. هدف عالمي من وهبي الخزري في شباك فرنسا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - سجل وهبي الخزري يسجل الهدف الأول لمنتخب تونس، في شباك فرنسا، في الدقيقة 58، بعد توغله من العمق بالكرة ليسدد بقدمه اليسرى على يسار مانداندا.
بدأت تونس بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أيمن دحمان.
خط الدفاع: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، نادر الغندري، وجدي كشريدة، علي معلول.
خط الوسط: علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، عيسى العيدوني، إلياس السخيري.
خط الهجوم: وهبي الخزري.
فيما جاء تشكيل فرنسا كالتالي:
حراسة المرمى: ستيفن مانداندا.
الدفاع: رفائيل فاران، إبراهيما كوناتي، أكسيل دياسي.
الوسط: يوسف فوفانا، ماتيو جندوزي، إدوارد كامافينجا.
الوسط المهاجم: أوريلين تشواميني، يوهان فيرتو، كينجسلي كومان.
الهجوم: راندال كولو مولوني.