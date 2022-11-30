شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على الاتحاد في الشوط الأول بثنائية "فوافى و الشيخ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق غزل المحلة على نظيره الاتحاد السكندرى في الشوط الأول بهدفين دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

و نجح باولن فوافى من أحراز هدف التقدم لفريق غزل المحلة بمرمى الاتحاد السكندرى في الدقيقة 32 عقب جمله رائعة بين الثلاثى أحمد الشيخ و محمد جابر و أحمد الندرى داخل منطقة الجزاء بينما عزز أحمد الشيخ بالهدف الثانى بالدقيقة 41 عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة عبده يحيى ليسديدها برأسية لتسكن شباك الحارس المهدى سليمان .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق الاتحاد السكندرى عن طريق كل من أحمد عادل " ميسى " و أبراهيم حسن و أوستن أوموتو بينما هجمات فريق غزل المحلة جاءت من الخط الامامى الذى يتضمن عبده يحيى و جبريال إورويك و أحمد الشيخ .

ويخوض فريق غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو المباراة بتشكيل التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود الحضرى .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير ، محمد جابر .

خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد الندرى ، باولن فوافى ، أحمد الشيخ .

الهجوم .. عبده يحيى ، جبريال إورويك .

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش :

حراسة المرمى .. المهدى سليمان .

خط الدفاع .. محمد صالح ، خالد صبحى ، صبرى رحيل ، هشام صالح .

خط الوسط .. إبراهيم حسن ، فوزى الحناوى ، مورو سيلفو ، مروان عطية .

الهجوم .. أوستن أوموتو ، أحمد عادل " ميسى ".