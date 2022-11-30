شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف عمرو الجندي لاعب سلة الأهلى مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة اعتماد توصيات لجنة المسابقات بشأن عمرو الجندي لاعب النادي الأهلي لما بدر منه في نهائي دوري المرتبط الذي أقيم على صالة حسن مصطفى يوم 24 نوفمبر الجاري بعد التحقيق معه.

واعتمد مجلس الإدارة عقوبة اللاعب بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيهًا.

وكان من المقرر أن يتم تحديد العقوبة النهائية فى جلسة السبت الا انه تقرر اعتماد العقوبة واعلانها منذ قليل.

ويعقد اتحاد السلة اجتماع للمجلس السبت المقبل لمناقشة الصالة التى تستضيف المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام فبراير المقبل سواء برج العرب أو حسن مصطفى .