شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحتفل بعيد ميلاد علي أبو جريشة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على الاحتفال بعيد ميلاد علي أبو جريشة أسطورة النادي، وذلك على هامش مران الفريق الذى أقيم عصر السبت على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية.

واحتفل أسطورة الدراويش ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ 75 حيث إنه من مواليد محافظة الإسماعيلية يوم 29 نوفمبر عام 1947.

ومن المعروف أن ” أبو جريشة ” حصل مع الإسماعيلي على لقب الدوري العام موسم 66 / 67 وكأس افريقيا للأندية أبطال الدوري عام 69 كلاعب، بالإضافة إلى الدوري العام موسم 90 / 91 وكأس مصر موسم 96 / 97 كمدربًا.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على ملعبه فى خامس جولات مسابقة الدوري المحلي.