شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يقترب من الرحيل عن البنك الأهلى و حسام حسن و حلمى طولان الأقرب لخلافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الاهلى من الرحيل عن تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام إنبى ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و تقديم الاستقالة لمسئولى النادى عقب مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة .

ويقترب أحد الثنائى حسام حسن المدير الفني السابق لفريق المصرى البورسعيدى و حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى السابق من خلافة المدرب حيث يتم الان التفاوض معهما من قبل مسئولي نادى البنك الاهلى حيث يتم الانتظار لحين الانتهاء من مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة لمنح فرصة أخيرة للمدرب خالد جلال قبل الإعلان الرسمي عن رحيلة بصفة نهائية .

ويأتي قرار خالد جلال من الرحيل بسبب تراجع النتائج حيث لعب الفريق حتى الان 5 مباريات فى بطولة الدورى المصرى الممتاز تعرض للهزيمة في مباريتان و تعادل في مثلهم و تمكن من الفوز في مباراة واحدة و ودع الفريق بطولة كأس مصر أيضا عقب الهزيمة أمام بيراميدز .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث تقام المباراة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثالثة اله ربع عصرا .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط حيث حقق الفوز في مباراة واحدة أمام سيراميكا و التعادل مع كل من سموحة و فاركو و الهزيمة في مثلهم أمام بيراميدز و إنبى .