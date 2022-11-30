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محمود متولي يقترب من الانتظام فى تدريبات الأهلي الجماعية

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القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود متولي مدافع النادي الاهلي من الانتظام في تدريبات المارد الأحمر بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب تحسن حالته .

 

وكان محمود متولي قد عاني من شد في العضلة الخلفية تعرض له في تدريبات منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا الودية والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف .

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش وذلك في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي و السلام.

 

 وكان  الأهلي قد تأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر، بعدما تغلب على المقاولون العرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على استاد الأهلي و السلام.

 

وفي ، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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