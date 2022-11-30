شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يحدد عقوبة لاعب الأهلى فى جلسة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة اجتماع لمجلس الإدارة السبت المقبل ، لمناقشة عدة أمور هامة على رأسها مناقشة توصية لجنة المسابقات بشأن عقوبة لاعب الاهلى عمرو الجندى ، على خلفية ما قام به فى نهائي دورى المرتبط أمام الاتحاد السكندري.

وكانت لجنة المسابقات قد أوصت بتاريخ اللاعب 10 آلاف جنيها بالإضافة إلى الإيقاف مباراتين، على أن يناقش المجلس هذه التوصية سواء بتأيدها والموافقة عليها او تخفيضها.

كما أنه من المقرر ان يناقش المجلس الصالة التى تستضيف المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، فبراير المقبل، سواء فى برج العرب بالإسكندرية او حسن مصطفى باكتوبر.