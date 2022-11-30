شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الجولة الثامنة في المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق دكرنس في الفوز كفر الشيخ بهدف مقابل لاشئ لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني برصيد 16 نقطة، فيما تعادل بلدية المحلة مع المنصورة سلبياً وجاءت باقي نتائج الجولة الثامنة علي النحو التالي :- بلدية المحلة× المنصورة ( 0- 0) الاوليمبي × المجد ( 0- 1) بروكسي × طنطا ( 0- 0) نبروه × بايونير ( 1- 0) دكرنس × كفر الشيخ ( 1- 0) جمهورية شبين × أبوقير للاسمدة (0-0) المصري بالسلوم × الحمام المطروحي (0-0) وتقام غدا الخميس مباريات مجموعة الصعيد بينما تقام الجمعة مباريات مجموعة القاهرة.