شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخوض مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه الأساسي عصر اليوم – الأربعاء – على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، ضمن برنامجه الإعدادي لملاقاة سموحه فى إطار منافسات الدوري العام.

ويستضيف الدراويش، الفريق السكندري يوم الجمعه المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على ملعبه فى خامس جولات المسابقة المحلية.

ويدخل الإسماعيلي معسكرا مغلقا مساء اليوم بمقر النادي استعدادًا لهذه المباراة بعدما ضم جميع اللاعبين على أن يعلن قائمته النهائية عقب المران الختامي غدًا الخميس.

والجدير بالذكر أن هذه المباراة تشهد عودة أحمد محسن المدافع الأيسر للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولي والتى أبعدته عن لقاء فاركو الماضي.