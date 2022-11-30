شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مباراة الاتحاد السكندرى بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الإسكندرية .
وجاء التشكيل كالتالى :
حراسة المرمى .. محمود الحضرى .
خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير ، محمد جابر .
خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد الندرى ، باولن فوافى ، أحمد الشيخ .
الهجوم .. عبده يحيى ، جبريال إورويك .
بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش :
حراسة المرمى .. المهدى سليمان .
خط الدفاع .. محمد صالح ، خالد صبحى ، صبرى رحيل ، هشام صالح .
خط الوسط .. إبراهيم حسن ، فوزى الحناوى ، مورو سيلفو ، مروان عطية .
الهجوم .. أوستن أوموتو ، أحمد عادل " ميسى ".