شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مباراة الاتحاد السكندرى بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الإسكندرية .

وجاء التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود الحضرى .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير ، محمد جابر .

خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد الندرى ، باولن فوافى ، أحمد الشيخ .

الهجوم .. عبده يحيى ، جبريال إورويك .

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش :

حراسة المرمى .. المهدى سليمان .

خط الدفاع .. محمد صالح ، خالد صبحى ، صبرى رحيل ، هشام صالح .

خط الوسط .. إبراهيم حسن ، فوزى الحناوى ، مورو سيلفو ، مروان عطية .

الهجوم .. أوستن أوموتو ، أحمد عادل " ميسى ".