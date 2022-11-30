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تشكيل غزل المحلة والاتحاد السكندري في الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مباراة الاتحاد السكندرى بعد قليل ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الإسكندرية .

وجاء التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمود الحضرى .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير ، محمد جابر .

خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد الندرى ، باولن فوافى ، أحمد الشيخ .

الهجوم .. عبده يحيى ، جبريال إورويك . 

 

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش : 

حراسة المرمى .. المهدى سليمان . 

خط الدفاع .. محمد صالح ، خالد صبحى ، صبرى رحيل ، هشام صالح . 

خط الوسط .. إبراهيم حسن ، فوزى الحناوى ، مورو سيلفو  ، مروان عطية . 

الهجوم .. أوستن أوموتو ، أحمد عادل " ميسى ". 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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