الامارات | مدرب فرنسا يريح مبابي في لقاء تونس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب إراحة نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في لقاء تونس، حيث لم يظهر في القائمة الأساسية، وتم الاحتفاظ به بين البدلاء، مع احتمال الدفع به في الشوط الثاني من المباراة. يذكر أن فرنسا حسمت تأهلها رسميا إلى الدور الثاني بغض النظر عن لقاء تونس، بينما "نسور قرطاج" تحتاج الفوز وانتظار نتيجة أستراليا والدانمارك.

وكان ديشامب قد نفى في وقت سابق أن يعتمد على تشكيلة من البدلاء في مواجهة تونس، لكنه قرر في اللحظة الأخيرة الرهان على مجموعة من الأسماء البديلة، وإراحة عدد كبير من البدلاء بانتظار المواجهات المقبلة.