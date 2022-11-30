بث مباشر بدون تقطيع.. تونس × فرنسا

الشارقة - اميمة ياسر - تواجه تونس، فرنسا في الخامسة مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وتأمل في تحقيق المعجزة والفوز على الديوك الفرنسية للتأهل لدور ال١٦.

يدخل منتخب تونس المباراة في مهمة شبه مستحيلة نظراً لفارق الإمكانات بين لاعبي الفريقين الا أن نسور قرطاج الذين يقبعون في مذيلة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة جمعوها من التعادل أمام الدنمارك في الجولة الأولى والخسارة أمام أستراليا في المباراة الثانية يهدفون الى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل لتحقيق الهدف.

يتبقى أمام منتخب تونس فرصة واحدة فقط للتأهل إلى دور الـ 16 من خلال الفوز على حامل اللقب وهو المنتخب الفرنسي، بشرط تعادل منتخبا أستراليا والدنمارك، ويكفي للتأهل في حالة فوز الدنمارك على أستراليا بشرط أن تكون نتيجة فوز تونس على فرنسا أكبر في فارق الأهداف، أو عدد الأهداف المسجلة، إذا تساوى الفارق وعدد الأهداف المسجلة بين تونس والدنمارك في هذا السيناريو، سنلجأ للعب النظيف.

بينما حسم منتخب فرنسا تأهله الى الدور التالي برصيد 6 نقاط ما يدفع مدربه ديدييه ديشامب الى اراحة عدد من نجومه والاستفادة من الوقت لحشدهم الى المنافسات القادمة في الأدوار الإقصائية.

أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة تونس، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وشهد تشكيل فرنسا غيابات بالجملة، بعدما ضمنت التأهل بشكل رسمي.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفن مانداندا.

الدفاع: رفائيل فاران، إبراهيما كوناتي، أكسيل دياسي.

الوسط: يوسف فوفانا، ماتيو جندوزي، إدوارد كامافينجا.

الوسط المهاجم: أوريلين تشواميني، يوهان فيرتو، كينجسلي كومان.

الهجوم: راندال كولو مولوني.

تشكيل تونس

على الجانب الأخر، يبدأ جلال القادري، مدرب منتخب تونس، المباراة أمام فرنسا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: منتصر الطالبي - نادر الغندري - وجدي كشريدة - علي معلول - ياسين مرياح.

خط الوسط: إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - أنيس بن سليمان.

الهجوم: وهبي الخزري

بث مباشر:

ويمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة من خلال الموقع الرسمي لقنوات الكاس القطرية من الرابط التالي:

https://www.alkass.net/alkass/live.aspx?ch=one