شكرا لقرائتكم خبر عن هل يظهر محمد صبحي في حراسة مرمي الزمالك أمام المصري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، علي منح محمد صبحي حارس الفريق فرصة الظهور فى مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها غدًا الخميس.

ووفقا لمصادربالزمالك ، فضل فيريرا الإعتماد علي محمد صبحي في حراسة مرمي الزمالك بمواجهة المصري البورسعيدي غدًا الخميس علي ستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى، مع جلوس محمد عواد علي مقاعد البدلاء.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة المصري كلًا من..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - محمد خضري - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

وتوجه فريق الزمالك إلي الإسكندرية من أجل خوض مرانه الختامي قبل مواجهة المصري البورسعيدي غدًا.