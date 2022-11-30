شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو يحصد جائزة راجل مباراة إنبى و البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد التونسى رفيق كابو مهاجم فريق إنبى جائزة راجل مباراة فريقه أمام البنك الاهلى عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة و الإعلان عنها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر .

فاز فريق إنبي على البنك الأهلي بنتيجة 3 / 2 ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 5 محتلا بهم المركز الثامن في جدول الترتيب ، بينما يتوقف رصيد إنبي عند النقطة 5 في المركز التاسع.

أحرز أهداف إنبي كلا من رفيق كابو في الدقيقة الثانية و يوسف لبيب في الدقيقة 4 و محمد عبد العاطي في الدقيقة 26، بينما احرز البنك في الدقيقة 86 عن طريق محمود قاعود و هدف في الدقيقة 90+7 عن طريق محمد هلال.