شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة يسيطرون على التصنيف العالمى فى الرماية وتنس الطاولة وناشئي السلاح نوفمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شهر نوفمبر سيطرة قوية للفراعنة على التصنيف العالمى فى مختلف اللعبات البعيدة عن كرة القدم و خاصة تنس الطاولة و السلاح و الرماية .

ويرصد الخليج 365 أبرز إنجازات تصدر الفراعنة للتصنيف فى مختلف الرياضات كالتالى :



هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى لتنس الطاولة تحت 19 سنة هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى لتنس الطاولة تحت 19 سنة

تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب مصر فى تنس الطاولة التصنيف العالمى للعبة للشابات تحت 19 سنة، للمرة الثانية، حيث سبق وتصدرت التصنيف العالمى تحت 15 و17 و19 سنة، وفقا للاتحاد الدولى لتنس الطاولة.

شاركت هنا جودة فى بطولة البرتغال الدولية، وحققت خلالها ميداليتين فضية وبرونزية، حيث توجت بالفضية فى منافسات تحت 15 سنة، والبرونزية في منافسات تحت 19 سنة.

عزمي محيلبة يتصدر التصنيف العالمى لرماية السكيت عزمي محيلبة يتصدر التصنيف العالمى لرماية السكيت

فيما تصدر عزمي محيلبة لاعب المنتخب المصري للرماية، التصنيف الدولي لرماية السكيت متوفقًا على جميع لاعبي العالم.

وجاء محيلبة في المركز الأول برصيد 3000 نقطة، يليه في المركز الثاني فنسنت هانكوك ‏ لاعب أمريكي برصيد 2625 نقطة، ثم يأتي في المركز الثالث الانجليزي إيريك ديلونيه برصيد 2575 نقطة.



مصر تتصدر التصنيف الدولى لسلاح السيف وسيف المبارزة للناشئين مصر تتصدر التصنيف الدولى لسلاح السيف وسيف المبارزة للناشئين

تصدر منتخبا مصر للناشئين لسلاحي السيف وسيف المبارزة التصنيف الدولي للفرق الذى أصدره اليوم الاتحاد الدولي للسلاح، في سابقة هى الأولى يتصدر فريقان مصريان للتصنيف الدولى.

وجاء المنتخب المصري لسلاح السيف في المركز الأول في التصنيف الدولي للناشئين (-20 سنة) برصيد 272.000 نقطة، متفوقًا على منتخب أوزباكستان الذي جاء في المركز الثاني ومنتخب إيطاليا الذي حل ثالثًا.

وأيضًا تصدر المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة التصنيف الدولي للناشئين برصيد 384.000 نقطة متفوقًا على المنتخب السويسري الذي حل ثانيًا، والمنتخب الأمريكي الذي جاء في المركز الثالث.