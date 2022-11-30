شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يفوز على البنك الأهلي 3 / 2 في الجولة الخامسة للدوري..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبي على البنك الأهلي بنتيجة 3 / 2 ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 5 محتلا بهم المركز الثامن في جدول الترتيب ، بينما يتوقف رصيد إنبي عند النقطة 5 في المركز التاسع.

أحرز أهداف إنبي كلا من رفيق كابو في الدقيقة الثانية و يوسف لبيب في الدقيقة 4 و محمد عبد العاطي في الدقيقة 26، بينما احرز البنك في الدقيقة 86 عن طريق محمود قاعود و هدف في الدقيقة 90+7 عن طريق محمد هلال.

وشهدت المباراة حالتي طرد في فريق البنك الاهلى ، لناصر منسي في الدقيقة 85 بعد حصوله على إنذارين ، و محمود الجزار في الدقيقة 90+5 بعد التدخل العنيف مع مهاجم إنبي.

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكره الاول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق في مواجهة إنبي ضمن

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أمير مدحت - محمود الجزار- عاصم صلاح - أسامة ابراهيم

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- إسلام جابر - كريم بامبو - رزاق سيسيه

خط الهجوم: أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي - احمد العش - احمد توفيق- محمود سيد- محمود قاعود - محمد هلال- إسحاق يعقوبو- موسي دياوارا- ناصر منسي.

بينما جاء تشكيل فريق إنبي ضد البنك الأهلي في الدوري كالتالي :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: علي فوزي - خالد رضا - أحمد صبيحة -أحمد كالوشا.

خط الوسط: محمد حمدي - أحمد يوسف - مصطفى شكشك - محمد عبد العاطي - يوسف لبيب.

خط الهجوم: رفيق كابو.