التشكيل الرسمي.. غيابات بالجملة في فرنسا.. ومعلول يظهر لأول مرة مع تونس

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة تونس، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وشهد تشكيل فرنسا غيابات بالجملة، بعدما ضمنت التأهل بشكل رسمي.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفن مانداندا.

الدفاع: رفائيل فاران، إبراهيما كوناتي، أكسيل دياسي.

الوسط: يوسف فوفانا، ماتيو جندوزي، إدوارد كامافينجا.

الوسط المهاجم: أوريلين تشواميني، يوهان فيرتو، كينجسلي كومان.

الهجوم: راندال كولو مولوني.

تشكيل تونس

على الجانب الأخر، يبدأ جلال القادري، مدرب منتخب تونس، المباراة أمام فرنسا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: منتصر الطالبي - نادر الغندري - وجدي كشريدة - علي معلول - ياسين مرياح.

خط الوسط: إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - أنيس بن سليمان.

الهجوم: وهبي الخزري

ترتيب مجموعة تونس في كأس العالم 2022

فرنسا 6 نقاط

إستراليا 3 نقاط

الدنمارك 1

تونس 1