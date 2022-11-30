موعد مباراتي تونس وفرنسا.. والسعودية والمكسيك اليوم.. وفرص تأهل النسور والأخضر

الشارقة - اميمة ياسر - تواجه تونس، فرنسا في الخامسة مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وتأمل في تحقيق المعجزة والفوز على الديوك الفرنسية للتأهل لدور ال١٦.

يدخل منتخب تونس المباراة في مهمة شبه مستحيلة نظراً لفارق الإمكانات بين لاعبي الفريقين الا أن نسور قرطاج الذين يقبعون في مذيلة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة جمعوها من التعادل أمام الدنمارك في الجولة الأولى والخسارة أمام أستراليا في المباراة الثانية يهدفون الى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل لتحقيق الهدف.

يتبقى أمام منتخب تونس فرصة واحدة فقط للتأهل إلى دور الـ 16 من خلال الفوز على حامل اللقب وهو المنتخب الفرنسي، بشرط تعادل منتخبا أستراليا والدنمارك، ويكفي للتأهل في حالة فوز الدنمارك على أستراليا بشرط أن تكون نتيجة فوز تونس على فرنسا أكبر في فارق الأهداف، أو عدد الأهداف المسجلة، إذا تساوى الفارق وعدد الأهداف المسجلة بين تونس والدنمارك في هذا السيناريو، سنلجأ للعب النظيف.

بينما حسم منتخب فرنسا تأهله الى الدور التالي برصيد 6 نقاط ما يدفع مدربه ديدييه ديشامب الى اراحة عدد من نجومه والاستفادة من الوقت لحشدهم الى المنافسات القادمة في الأدوار الإقصائية.

على الجانب الأخر تواجه السعودية، المكسيك، في التاسعة مساء اليوم، وتسعى لتحقيق الفوز للتأهل لدور ال١٦.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز في هذا اللقاء من أجل مواصلة رحلته في كأس العالم 2022، التي تُقام لأول مرة على الأراضي العربية، وبالتحديد بدولة قطر

ويكفى المنتخب السعودي الفوز بأي نتيجة أمام المكسيك في الجولة الختامية، ليضمن التأهل إلى دور الـ16، بغض النظر عن مباراة الأرجنتين وبولندا

ويتأهل المنتخب السعودي إلى المرحلة المقبلة إذا تعادل مع المكسيك، شرط خسارة "التانجو" من بولندا في الجولة الختامية.

أعلنت قنوات "بين إن سبورتس" نقل مباراتي السعودية والمكسيك، وتونس وفرنسا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم ٢٠٢٢، اليوم مجاناً عبر قناتها المفتوحة.

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