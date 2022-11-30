بمقابل خيالي.. رونالدو يوافق على عرض النصر السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير إعلامية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وافق على العرض المقدم من نادي النصر السعودي للإنضمام إلي صفوفه بعد كأس العالم.

، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة النصر السعودي قدمت عرضا لرونالدو ب 173 مليون إسترليني يحصل عليها مقابل إرتداء قميص العالمي لمدة عامين ونصف، بما يعادل 200 مليون يورو شاملة الراتب والإعلانات.

وقالت الصحيفة، إن كريستيانو رونالدو رفض الانتقال إلى الدوري السعودي الصيف الماضي، لكن بسبب عدم إهتمام الأندية الأوروبية بضمه، يبدو أنه مستعد الآن لاتخاذ الخطوة.

كان مانشستر يونايتد قد أعلن عن فسخ عقد النجم البرتغالي بالتراضي، بعد مهاجمته للمدرب الهولندي إيريك تين هاج وإدارة النادي.