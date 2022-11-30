تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراتي تونس وفرنسا والسعودية والمكسيك اليوم في مونديال ٢٠٢٢

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت قنوات "بين إن سبورتس" نقل مباراتي السعودية والمكسيك، وتونس وفرنسا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم ٢٠٢٢، اليوم مجاناً عبر قناتها المفتوحة.

تردد قناة beIN Sport HD المفتوحة على النايل سات

التردد: 11054 H

معدل الترميز: 27500

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وتواجه تونس، فرنسا في الخامسة مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وتأمل في تحقيق المعجزة والفوز على الديوك الفرنسية للتأهل لدور ال١٦.

على الجانب الأخر تواجه السعودية، المكسيك، في التاسعة مساء اليوم، وتسعى لتحقيق الفوز للتأهل لدور ال١٦.

وتستمر منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر حتى 18 ديسمبر المقبل، في 8 ملاعب مختلفة.

ويشارك في المونديال 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

ويتواجد في البطولة أربعة منتخبات عربية وهم قطر في المجموعة الأولى، والسعودية في المجموعة الثالثة، وتونس في المجموعة الرابعة، والمغرب في المجموعة السادسة.