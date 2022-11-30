شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم حرس الحدود ويرتقي للمركز الثالث بالدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بيراميدز على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

بهذا الفوز ارتقى بيراميدز للنقطة الثامنة في المركز الثالث بينما توقف رصيد حرس الحدود عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة ولم تشهد تهديد حقيقي على مرمى الفريقين ويخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسجل فاخري لاكاي لاعب بيراميدز هدف التقدم لفريقه في مرمى حرس الحدود من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ورغم محاولات حرس الحدود من أجل العودة إلى المباراة وإدراك هدف التعادل ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى أحمد الشناوي ويقظة دفاع الفريق السماوي، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بهد نظيف.

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على استاد المكس بالإسكندرية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - بلاتي توريه - محمد حمدي - أسامة جلال - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس