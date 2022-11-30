شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين لقيادة الجبهة اليسرى بالأهلي أمام الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت فرص محمد أشرف ظهير أيسر الأهلي في المشاركة بمباراة فريقه ضد طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل صعبة في ظل شكوى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة ضد المقاولون العرب ببطولة كاس مصر.

ويحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر موقف محمد اشرف من الاستمرار في قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال مباراته ضد طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمرى مسابقة الدوري المصري، بعد شكوى اللاعب من الإصابة في مباراة المقاولون العرب الأخير في كأس مصر.

واشتكى محمد أشرف من الإصابة بشد في العضلة الخلفية في نهاية مباراة فريقه أمام المقاولون واستكمل المباراة بعدما استنفذ الفريق الأحمر تغييراته الستة في الوقت الإضافي من عمر المباراة، ولم يكن هناك إمكانية لإجراء تبديلات.

وفي غياب علي معلول الظهير الأيسر الأساسي المتواجد مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم المقامة حاليا في قطر وإصابة أيمن أشرف ، يوجد أكثر من لاعب مرشح للمشاركة أساسيا وقيادة الجبهة اليسرى مثل كريم فؤاد ورأفت خليل بخلاف كريم الدبيس ومازن عبد الله ظهيري أيسر فريق الشباب بالقلعة الحمراء، وإن كان كريم فؤاد أو رأفت خليل هما الأقرب للمشاركة في موقعة الطلائع.