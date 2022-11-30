شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس عودة محمود شبانة من إعارته بسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمود شبانة مدافع الزمالك المعار إلى سموحة، دائرة أهتمام مسئولي الفريق الأبيض، من أجل العودة إلى صفوف الفريق الأبيض وقطع إعارته لحاجة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني لدعم دفاع الفريق بعد إصابة محمود حمدى الونش.

ورحب محمود شبانة بعودته إلى الفريق الأبيض، حيث أكد لمسئولى الزمالك إنه تحت أمر النادى في أي وقت ولن يستطيع عدم تلبية النداء، خصوصاً أن عقد إعارته إلى النادى السكندرى يتضمن بنداً يتيح للنادى الأبيض قطع الإعارة واستعادة اللاعب في أي وقت.

في سياق مختلف يتوجه اليوم، الأربعاء، الزمالك إلى الإسكندرية، للانتظام فى معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز حيث يخوض الأبيض المران الختامي ة مساء اليوم وفقًا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الفريق البورسعيدي.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري المقرر غداً الخميس باستاد برج العرب، فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز،وكان فيريرا، حرص على مشاهدة مباراة فريقه الماضية أمام المصرى البورسعيدى فى بطولة كأس مصر، والتى تولى قيادتها مساعده روى أجواش نظرًا لسفر فيريرا إلى بلاده.

وقام الخواجة البرتغالى بمشاهدة مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى فى بطولة الكأس، للوقوف على بعض النقاط الفنية التى سيقوم بمعالجتها قبل المباراة التى ستجمع الفريقين من جديد غدًا الخميس المقبل فى بطولة الدورى.