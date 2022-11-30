شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صالح: المعسكرات المفتوحة تساعدنا على بناء جيل جديد لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات أن سياسة المعسكرات المفتوحة، تسير ضمن الاستراتيجية المتفق عليها مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، لإعداد المنتخب قبل انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من كأس العالم.

وأضاف صالح أن المعسكرات توفر زيادة في الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، وتساعد على إثقال خبرات اللاعبين.

واختار الجهاز الفني خلال المعسكر الأخير قائمة لاعبين تضم كلًا من محمد سعيد، محمود فتحي، محمد جمال حداد، أحمد مصطفى فرج، محمد فتحي، كريم التاح، أحمد حسين، سمير عصام، إبراهيم السيد، محمد أحمد سلمان، بلال السيد، محمد طلعت، جمال عبد الناصر، محمد حامد، عبد الرحمن سيد، أحمد فكرى صالح، محمد جميل ومحمد هاني مغربي.