شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 30 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30 / 11 / 2022 ، العديد من الاخبار الرياضية منها أكرم توفيق يعود لتشكيل الأهلي أمام الطلائع .. والزمالك يعلن قائمة مباراة المصري.

هل دخل الزمالك فى مفاوضات لاستعادة المغربى أشرف بن شرقى ؟

تألق المغربى أشرف بن شرقى لاعب الجزيرة الاماراتى الحالي، خلال تواجده فى صفوف الزمالك وخطف قلوب العشاق والمحبين للقلعة البيضاء ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، والذى عاش أزهى فتراته مع كتيبة ميت عقبة حيث كان يعتبر الورقة الرابحة فى تتويج الأبيض بعدة بطولات ، فهل يعود بن شرقى للزمالك هذا مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

أكرم توفيق يعود لتشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري

يعود أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادى الاهلى للتشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة القادمة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

اتحاد الطائرة يطلب تنظيم بطولتى العالم وأفريقيا

طلب الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، تنظيم مصر لبطولة العالم للناشئين تحت 19 عام، ولكن لم يتخذ الاتحاد الدولي قرارًا حتى الآن، ومن المقرر أن يوافق على تنظيم مصر لبطولة العالم تحت 17 عام في عام 2023.

كولر يحسم مصير محمد أشرف من قيادة الجبهة اليسرى أمام طلائع الجيش غدا

يحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر موقف محمد أشرف من الاستمرار في قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر خلال مباراته ضد طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمرى مسابقة الدوري المصري، بعد شكوى اللاعب من الإصابة في مباراة المقاولون العرب الأخير في كأس مصر.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري واستمرار استبعاد سامسون وغياب المصابين

أعلن الجهاز الفني للزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المصري المقرر لها غدا الخميس على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

منتخب الشباب يستقر على إقامة معسكر مغلق في ديسمبر

استقر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على إقامة معسكر مغلق، في شهر ديسمبر المقبل.

كولر يفاضل بين ثلاثى الأهلى لقيادة الهجوم أمام الطلائع بالدورى

يفاضل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى بين الثلاثى شادى حسين وحسام حسن ومحمد شريف لاعبى الفريق لاختيار أحدهم لقيادة خط هجوم الفريق فى مباراة طلائع الجيش، المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.