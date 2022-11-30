شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين حرس الحدود وبيراميدز في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة ولم تشهد تهديد حقيقي على مرمى الفريقين ويخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على استاد المكس بالإسكندرية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - بلاتي توريه - محمد حمدي - أسامة جلال - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس