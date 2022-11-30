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الشوط الأول..إنبي يتقدم على البنك الأهلي 3 / 0 ..فيديو

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القاهرة - سامية سيد - إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي و إنبي بتقدم فريق إنبي بنتيجة 3 / 0 ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الممتاز.

أحرز أهداف إنبي كلا من رفيق كابو في الدقيقة الثانية و يوسف لبيب في الدقيقة 4 و محمد عبد العاطي في الدقيقة 26.

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكره الاول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق في مواجهة إنبي ضمن

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أمير مدحت - محمود الجزار- عاصم صلاح - أسامة ابراهيم

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- إسلام جابر - كريم بامبو - رزاق سيسيه

خط الهجوم: أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي - احمد العش - احمد توفيق- محمود سيد- محمود قاعود - محمد هلال- إسحاق يعقوبو- موسي دياوارا- ناصر منسي.

بينما جاء تشكيل فريق إنبي ضد البنك الأهلي في الدوري كالتالي :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: علي فوزي  - خالد رضا  - أحمد صبيحة -أحمد كالوشا.

خط الوسط:  محمد حمدي -  أحمد يوسف - مصطفى شكشك - محمد عبد العاطي - يوسف لبيب.

خط الهجوم: رفيق كابو.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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