شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..إنبي يتقدم على البنك الأهلي 3 / 0 ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي و إنبي بتقدم فريق إنبي بنتيجة 3 / 0 ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
أحرز أهداف إنبي كلا من رفيق كابو في الدقيقة الثانية و يوسف لبيب في الدقيقة 4 و محمد عبد العاطي في الدقيقة 26.
أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكره الاول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق في مواجهة إنبي ضمن
وجاء التشكيل علي النحو التالي:
حراسة المرمي: محمود الزنفلي
خط الدفاع: أمير مدحت - محمود الجزار- عاصم صلاح - أسامة ابراهيم
خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- إسلام جابر - كريم بامبو - رزاق سيسيه
خط الهجوم: أسامة فيصل
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
أحمد صبحي - احمد العش - احمد توفيق- محمود سيد- محمود قاعود - محمد هلال- إسحاق يعقوبو- موسي دياوارا- ناصر منسي.
بينما جاء تشكيل فريق إنبي ضد البنك الأهلي في الدوري كالتالي :
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
خط الدفاع: علي فوزي - خالد رضا - أحمد صبيحة -أحمد كالوشا.
خط الوسط: محمد حمدي - أحمد يوسف - مصطفى شكشك - محمد عبد العاطي - يوسف لبيب.
خط الهجوم: رفيق كابو.