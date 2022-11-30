شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري واستمرار استبعاد سامسون وغياب المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المصري المقرر لها غدا الخميس على ملعب ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - محمد خضري - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

وشهدت القائمة استمرار استبعاد البنيني سامسون اكينولا، مع غياب المصابين أمثال محمد عبد الغني وشيكابالا وأحمد فتوح وابراهيما نداي.

وتوجه فريق الزمالك إلي الإسكندرية من أجل خوض مرانه الختامي قبل مواجهة المصري البورسعيدي غدًا.