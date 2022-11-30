شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على البنك 2 / 0 بعد مرور 4 دقائق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق إنبى فى التقدم على البنك الأهلى بهدفين دون رد بعد مرور 4 دقائق ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أحرزهما رفيق كابو فى الدقيقة الثانية ويوسف لبيب فى الدقيقة 4.

أعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق الكره الاول بنادى البنك الأهلى تشكيل الفريق فى مواجهة إنبى ضمن

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمي: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أمير مدحت - محمود الجزار- عاصم صلاح - أسامة ابراهيم

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- إسلام جابر - كريم بامبو - رزاق سيسيه

خط الهجوم: أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي - احمد العش - احمد توفيق- محمود سيد- محمود قاعود - محمد هلال- إسحاق يعقوبو- موسي دياوارا- ناصر منسي.

بينما جاء تشكيل فريق إنبي ضد البنك الأهلي في الدوري كالتالي :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: علي فوزي - خالد رضا - أحمد صبيحة -أحمد كالوشا.

خط الوسط: محمد حمدي - أحمد يوسف - مصطفى شكشك - محمد عبد العاطي - يوسف لبيب.

خط الهجوم: رفيق كابو.