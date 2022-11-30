هل دخل الزمالك فى مفاوضات لاستعادة المغربى أشرف بن شرقى ؟

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القاهرة - سامية سيد - تألق المغربى أشرف بن شرقى لاعب الجزيرة الاماراتى الحالي، خلال تواجده فى صفوف الزمالك وخطف قلوب العشاق والمحبين للقلعة البيضاء ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، والذى عاش أزهى فتراته مع كتيبة ميت عقبة حيث كان يعتبر الورقة الرابحة فى تتويج الأبيض بعدة بطولات ، فهل يعود بن شرقى للزمالك هذا مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: متى رحل أشرف بن شرقى عن الزمالك ؟

ج: انضم المغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي الزمالك السابق، إلى صفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

بعد انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء.

س: هل يفكر أشرف بن شرقى في الرحيل عن الجزيرة الاماراتى ؟

ج: بن شرقي لا يفكر في الرحيل عن الجزيرة في الوقت الحالي، وما يتم تداوله بأن اللاعب غير سعيد بالنادي غير صحيح.

س: هل دخل الزمالك في مفاوضات لإستعادة المغربى أشرف بن شرقى ؟

ج: لأ..مسئولو الزمالك لم يفتحوا هذا الملف من الأساس لمعرفتهم السابقة أن اللاعب لايرغب في العودة للدوري المصرى.

س: ماذا قدم أشرف بن شرقى مع الزمالك ؟

ج: أشرف بن شرقى حصل على 8 بطولات فى مشواره القصير الذى يمتد لما يقرب من 7 مواسم فقط فى كرة القدم، إلا أنه نجح وباقتدار فى وضع اسمه بين الكبار داخل القارة السمراء لاسيما بعد رحلته مع الزمالك.

إجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 107 مباريات منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن، وسجل خلالهم 40 هدفًا وصنع 27 هدفًا وتوج بخمس بطولات وهى: الدورى الممتاز مرة وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى والسوبر الإفريقى.

س: هل حقق أشرف بن شرقى إنجازات فردية مع الزمالك ؟

ج: في فترة وجيزة لم تتخط الثلاثة مواسم نجح المغربي أشرف بن شرقي في اعتلاء قمة هدافي اللاعبين الأجانب للزمالك في أفريقيا برصيد 11 هدفًا، متخطيًا البوركيني عبدالله سيسيه.

كان بن شرقي هو أول لاعب في تاريخ الزمالك يسجل ثنائية في لقاء السوبر الأفريقي، وذلك في مرمى الترجي التونسي.

الأفضل من ذلك أن بن شرقي خلال 3 مواسم مع الزمالك بات هو رابع هدافي النادي عبر تاريخه ببطولات الأندية الأفريقية.

س: هل يشارك أشرف بن شرقى مع منتخب المغرب في كأس العالم حالياً ؟

ج: لأ..أشرف بن شرقى خارج قائمة منتخب المغرب في المونديال وهو الامر الذى أصابه بالحزن ولكنه تمنى التوفيق لزملاؤه ومنتخب بلاده.