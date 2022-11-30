شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستقر على إقامة معسكر مغلق في ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على إقامة معسكر مغلق، في شهر ديسمبر المقبل.
ويرغب جابر في خوض مباراتين وديتين على أقل تقدير مع منتخب أفريقي، من أجل الوقوف على مستوى بعض اللاعبين.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير المقبل.
وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب فعالياتها على الملاعب المصري خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد القرعة الخاصة بالبطولة عقب انتهاء التصفيات، وتحديد الفرق الأحد عشر المتأهلة للنهائيات.
وتشهد بطولة أمم أفريقيا للشباب في نسختها القادمة مشاركة 12 منتخبًا، يمثلون كافة مناطق القارة السمراء ستتحدد هويتهم بانتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة خلال الفترة المقبلة.
وتعتبر البطولة المقبلة هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، فيما ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا في وقت لاحق من ذلك العام.