شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستقر على إقامة معسكر مغلق في ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على إقامة معسكر مغلق، في شهر ديسمبر المقبل.

ويرغب جابر في خوض مباراتين وديتين على أقل تقدير مع منتخب أفريقي، من أجل الوقوف على مستوى بعض اللاعبين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير المقبل.