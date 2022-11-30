الامارات | 9 سيناريوهات للتأهل في المجموعة الخامسة.. إسبانيا تحتاج نقطة وألمانيا تنتظر "هدية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 في قطر التي تضم منتخبات إسبانيا والمانيا واليابان وكوستاريكا صراعا قويا من أجل التأهل إلى ثمن النهائي في البطولة، إذ تلتقي غدا في الجولة الأخيرة للدورالأول إسبانيا مع اليابان في مواجهة قوية في حين تواجه ألمانيا كوستاريكا. وتبرز تسعة سيناريوهات للتأهل في هذه المجموعة المتشابكة، بينما لدى إسبانيا أفضلية تحديد مصيرها بيدها، إذ تحتاج نقطة للتأهل، بينما تنتظر ألمانيا هدية فوز إسبانيا على اليابان، مع فوز "المانشافت" على كوستاريكا.

وتحلم المانيا بتكرار سيناريو فوزها باللقب للمرة الرابعة في تاريخها بمونديال البرازيل 2014 في حال تمكنت من الوصول إلى الدور المقبل.

وتتأهل إسبانيا المتصدرة حاليا للمجموعة بـ 4 نقاط" مباشرة في حال فوزها أو تعادلها مع اليابان، وفي حال خسارتها يتم اللجوء إلى فارق الأهداف لكن في حال فاز منتخب كوستاريكا على المانيا فإن إسبانيا ستودع المنافسة. وستتأهل اليابان "3 نقاط" في حال فوزها على إسبانيا وأيضا حال تعادلها بشرط تعادل المانيا وكوستاريكا لكنها ستودع المنافسة في حال خسارتها أو تعادلها بشرط فوز كوستاريكا على ألمانيا.

وبالنسبة لكوستاريكا "3 نقاط" فستتأهل في حال فوزها على ألمانيا كما أن التعادل يؤهلها أيضا في حال فازت إسبانيا على اليابان أو خسارتها، وكان فارق الأهداف لمصلحتها، وستودع المنافسة في حال تعادلها مع المانيا، وكذلك تعادل إسبانيا مع اليابان. أما ألمانيا ولديها نقطة واحدة، فستودع المنافسة في حال خسارتها لكنها ستدخل حسابات التأهل في حال فوزها على كوستاريكا وكذلك فوز إسبانيا على اليابان، لكن في حال تعادل إسبانيا مع اليابان فإنه سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف لحسم التأهل بين المانيا واليابان.



