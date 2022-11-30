شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل البنك وإنبى قبل مباراة الفريقين بالجولة الرابعة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكره الاول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق في مواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل علي النحو التالي: حراسة المرمي: محمود الزنفلي خط الدفاع: أمير مدحت - محمود الجزار- عاصم صلاح - أسامة ابراهيم خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- إسلام جابر - كريم بامبو - رزاق سيسيه خط الهجوم: أسامة فيصل وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي احمد صبحي - احمد العش - احمد توفيق- محمود سيد- محمود قاعود - محمد هلال- إسحاق يعقوبو- موسي دياوارا- ناصر منسي. بينما جاء تشكيل فريق إنبي ضد البنك الأهلي في الدوري كالتالي : حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي خط الدفاع: علي فوزي - خالد رضا - أحمد صبيحة -أحمد كالوشا. خط الوسط: محمد حمدي - أحمد يوسف - مصطفى شكشك - محمد عبد العاطي - يوسف لبيب. خط الهجوم: رفيق كابو.