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تعرف على تشكيل البنك وإنبى قبل مباراة الفريقين بالجولة الرابعة للدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكره الاول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق في مواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الممتاز.

 

 

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

 

حراسة المرمي: محمود الزنفلي 

 

خط الدفاع: أمير مدحت - محمود الجزار- عاصم صلاح - أسامة ابراهيم 

 

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- إسلام جابر - كريم بامبو - رزاق سيسيه 

 

خط الهجوم: أسامة فيصل 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 

 

احمد صبحي - احمد العش - احمد توفيق- محمود سيد- محمود قاعود - محمد هلال- إسحاق يعقوبو- موسي دياوارا- ناصر منسي.

 

بينما جاء تشكيل فريق إنبي ضد البنك الأهلي في الدوري كالتالي : 

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي 

خط الدفاع: علي فوزي  - خالد رضا  - أحمد صبيحة -أحمد كالوشا.

خط الوسط:  محمد حمدي -  أحمد يوسف - مصطفى شكشك - محمد عبد العاطي - يوسف لبيب.

خط الهجوم: رفيق كابو.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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