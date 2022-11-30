شكرا لقرائتكم خبر عن أنس محمود يحصد الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد اللاعب أنس محمود حسين الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني رجال تحت 8 سنوات، المقامة في نادي مدينة نصر الرياضي، وحصل على المستوى الأول.

ونجح اللاعبون بنادى النادى أنس محمود حسين، وياسين كريم أحمد فتوح، وآسر محمد مصطفى فى حصد ميداليات ذهبية، فيما حصل اللاعب مالك رامى أبو ناجى، ومحمد عمر عبد العزيز، و يوساب عزيز وليام على ميداليات فضية، وحصل اللاعب آدم مينا نجيب على ميدالية برونزية.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من الكابتن محمد عزت، والكابتن محمود جاد الله، والكابتن محمد عزوز.

وشهدت البطولة حضور كبير لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.