شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاى يقود هجوم بيراميدز أمام حرس الحدود.. والسعيد علي الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا عصر اليوم على نظيره حرس الحدود في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على استاد المكس بالإسكندرية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - بلاتي توريه - محمد حمدي - أسامة جلال - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس