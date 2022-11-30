الامارات | موعد مباراة السعودية والمكسيك وحسابات التأهل وظهور ميسي اليوم في كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل مباريات كأس العالم قطر 2022 واليوم الثاني من المرحلة الثالثة من دور المجموعات حيث سيودع المونديال اليوم 4 منتخبات أخرى من المجموعتين الثالثة والرابعة، وسيظهر المنتخب السعودي صاحب أقوى مفاجآت البطولة في مواجهة مصيرية أمام المكسيك، كما سيخوض ميسي مباراة صعبة مع منتخب بلاده أمام بولندا متصدر المجموعة، وتملك منتخبات المجموعتين الثمانية فرصة الصعود إلى الدور القادم.

وتبدا مباريات اليوم بمواجهتي تونس مع فرنسا وأستراليا مع الدنمارك عند الساعة 19:00 مساء بتوقيت الإمارات، أما مباريات المجموعة الثالثة فتكون عند الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات حيث يتقابل المنتخبين السعودي والمكسيكي في استاد لوسيل بقطر.

ويقود اللقاء حكم الساحة الدولي الإنجليزي، ويحتل الأخضر السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين، بينما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويقبع منتخب المكسيك في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويحتاج "الأخضر" للفوز على المكسيك ليضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع منتخبي بولندا والأرجنتين في التوقيت نفسه، كما أن التعادل يمكن أن يمنح منتخب "الأخضر" بطاقة العبور في حال خسارة منتخب الأرجنتين أو فوزه على بولندا بفارق أكثر من 3 أهداف.

وفي المجموعة الرابعة يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين، ويأتي منتخب أستراليا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم تونس والدنمارك ولكل منتخب نقطة واحدة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 بتوقيت الإمارات

المجموعة الرابعة

تونس - فرنسا (19:00)

أستراليا - الدنمارك (19:00)

المجموعة الثالثة

السعودية - المكسيك (23:00)

الأرجنتين - بولندا (23:00)