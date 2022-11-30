اللاعب اشتكي خلال المباراة .. شوبير يكشف كواليس مباراة الأهلي والمقاولون

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق في تصريحاته خلال برنامجه على إذاعة ، أون سبورت اف ام ، عن سر قرار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي باستبدال عمرو السولية نجم الفريق خلال مباراة المقاولون العرب في كأس مصر.

وأكد شوبير أن السولية كان يعاني من نزلة برد شديدة قبل المباراة وهو ما أثر سلبا علي أدائه خلال المباراة، لذلك اتفق مع كولر بين الشوطين علي تبديله.

وأضاف شوبير ، أن محمد فخري نجم الفريق يحظي بثقة كبيرة من كولر وسيكون له دور هام مع الفريق في الفترة المقبلة،وأوضح أن اللاعب اشتكي خلال مباراة المقاولون العرب من آلام في العضلة الضامة ولكنه أكمل المباراة لذلك سيكون من الصعب أن يشارك في مباراة طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل.

وتابع شوبير ، أن محمد أشرف أيضا عاني من آلام في العضلة الخلفية خلال المباراة وسيكون من الصعب لحاقه بمباراة طلائع الجيش .