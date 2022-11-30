بندق يفتح النار على الأهلي .. خالد الغندور: لو عايزين نعمل بروباجندا منقعدش نضحك على الناس

الشارقة - اميمة ياسر - علّق كابتن خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، على أنباء انتقال إمام عاشور، نجم نادي الزمالك، إلى الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه “زملكاوي” على قناة الزمالك: “طارق السيد طلع قال إمام عاشور الأهلي بيفاوضه بقوة ولكن لسه موقعش رسمي، مع احترامي له كان لاعب مميز طبعاً، يا جماعة لو عايزين نعمل بروباجندا منقعدش نضحك على الناس”.

وتابع خالد الغندور: “إمام عاشور زملكاوي أكتر مني، وعيلته كلها زملكاوية، واللاعب عقده فاضل له سنتين مع الزمالك، وبعدين اللاعب دا ياما عانى من النادي الأهلي وبعض الجماهير والكلام اللي اتقال عليه والتعليقات السيئة اللي اتقالت عليه”.

واختتم خالد الغندور: “على مدار الفترات الماضية، كان كل شوية يطلعوا فقاعات وقالوا أشرف بن شرقي وساسي وزيزو في الأهلي، وأخيرًا إمام عاشور في حاجات بتتقال ملهاش دعوة بالمنطق على الإطلاق”.