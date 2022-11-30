شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يطلب تنظيم بطولتى العالم وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، تنظيم مصر لبطولة العالم للناشئين تحت 19 عام، ولكن لم يتخذ الاتحاد الدولي قرارًا حتى الآن، ومن المقرر أن يوافق على تنظيم مصر لبطولة العالم تحت 17 عام في عام 2023.

واجتمع ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة أمس الثلاثاء مع رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، وذلك على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، و طلب قمر تنظيم مصر لبطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما بجانب بطولة كأس أمم أفريقيا للمنتخبات وبطولة إفريقيا للأندية "رجال وسيدات".

وطلبت مصر أيضًا استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للرجال المقرر إقامتها في شهر أغسطس 2023، وأيضًا تنظيم بطولة إفريقيا للأندية "رجال وسيدات" والتي ستقام في شهر إبريل القادم.

وينتظر الاتحاد المصري لكرة الطائرة قرار الاتحاد الدولي والأفريقي حق تنظيم بطولتي العالم وأفريقيا خلال الفترة المقبلة، وتستطيع مصر تنظيم كافة البطولات نظرا للبنية التحتية والملاعب الكبرى ومميزات عديدة استطاعت مصر أن تكون في المركز الأول في استضافة البطولات الكبرى.

تم الموافقة مبدئيا على تنظيم مصر لبطولة العالم للناشئين، و الأمم الأفريقية للمنتخبات لرجال ، بجانب إفريقيا للأندية "رجال وسيدات"، ويقوم الاتحاد الدولي والأفريقي بدراسة الأمر حاليا وسيتم معرفة القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.

حضر ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، و عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، عايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد، اجتماع الجمعية العمومية، بدولة المغرب.

ويعمل الاتحاد المصري لكرة الطائرة دائما على النجاح المستمر للاتحاد ولجميع الفئات السنية والتواجد في البطولات الكبرى وتحقيق الانجازات والمراكز الأولى، وهذه خطة الاتحاد دائما من أجل النهوض بشكل مستمر.

الجدير بالذكر أن مصر ستستضيف البطولة العربية للأندية رجال للكرة الطائرة في شهر فبراير 2023.