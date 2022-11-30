شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يغادر لأسوان ويخوض مرانه الختامى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر فريق فاركو ظهر اليوم لمدينة أسوان، لمواجهة فريقها بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز الثالثة إلا ربع من عصر غدًا الخميس بستاد أسوان.

ويخوض فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا تدريبه الختامي بأسوان في الخامسة من مساء اليوم.

يحتل فاركو المركز السادس ببطولة الدوري برصيد 6 نقاط، من 3 تعادلات مع البنك الأهلي 1/1 والمقاولون العرب 0/0 والإسماعيلي 1/1 وفوز وحيد على حرس الحدود 1/0.