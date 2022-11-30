شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يغادر لأسوان ويخوض مرانه الختامى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر فريق فاركو ظهر اليوم لمدينة أسوان، لمواجهة فريقها بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز الثالثة إلا ربع من عصر غدًا الخميس بستاد أسوان.
ويخوض فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا تدريبه الختامي بأسوان في الخامسة من مساء اليوم.
يحتل فاركو المركز السادس ببطولة الدوري برصيد 6 نقاط، من 3 تعادلات مع البنك الأهلي 1/1 والمقاولون العرب 0/0 والإسماعيلي 1/1 وفوز وحيد على حرس الحدود 1/0.
وتعادل فاركو هذا الموسم ثلاث مرات فى أربع جولات بالدورى، حيث افتتح مسيرته بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب ثم تعادل إيجايباً مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة.
وصل البرتغالى نونو ألميدا المدير الفنى لنادى فاركو لتعادله رقم 16 مع الفريق السكندري حيث تولى البرتغالى تدريب فاركو فى 25 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 16 لقاء مقابل 5 انتصارات وأربعة هزائم.