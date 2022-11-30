شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش فى نادى مدينتى.. ونور الشربينى: "نحلم بالتتويج باللقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني المصري، للمشاركة ببطولة العالم للإسكواش (سيدات)، والتي تستضيفها مصر بنادى مدينتى الرياضي، خلال الفترة من 10 إلى 16 ديسمبر الجاري بمشاركة 17 منتخبًا، ويعول على المنتخب الحفاظ على لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالى.

يضم فريق المنتخب الوطني المصري للإسكواش، المشارك ببطولة العالم 4 لاعبات، وهن: نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، ونور الشربيني، المصنفة الثانية، وهانيا الحمامي، المصنفة الثالثة، ونور الطيب المصنفة السادسة على العالم.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي للإسكواش ( WSF ) ، قالت لاعبة المنتخب المصري نور الشربيني، إن مصر تستضيف البطولة للمرة الثانية في أجواء مختلفة، إذ أصبحت الإسكواش لعبة جماهيرية، وهناك الكثير من الجماهير الذين يتابعون نتائج اللاعبين في البطولات الكبرى، وترتيب تصنيفهم عالميًا، وهو ما يوفر لنا الدعم خلال منافسات البطولة.

وتابعت :"أنا وزميلاتي نتنافس طوال الموسم، ولأول مرة سنلعب معًا لهدف واحد وهو التتويج ببطولة كأس العالم لفرق السيدات؛ لذا فالأمر مختلف تمامًا وحاليًا ندعم بعض كفريق واحد هدفه الفوز في كل المباريات لتحقيق اللقب".

وأكدت نور الشربيني، على ثقتها في قدرة المنتخب على تحقيق أداء جيد خلال البطولة، نظرًا لأن عضوات الفريق كلهن مصنفات ضمن قائمة العشرة الأوائل عالميًا.

وأشارت نور الشربيني، إلى أن المنافسة مع المنتخبات الأخرى ستكون قوية، حيث تشارك منتخبات فرنسا وإنجلترا بالبطولة والتي تتميز بفرق قوية، خاصة الأخيرة التي لعبت ضدها 4 نهائيات من قبل، ولذا تعد إحدى أفضل المنتخبات في هذه اللعبة.