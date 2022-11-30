شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات شرسة فى اليوم الثانى من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية على ميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارة الجديدة خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتي 4 ديسمبر المقبل.

ويشهد اليوم منافسات مسدس سريع 25 متر، ومنافسات مسدس 10 متر، ومنافسات البندقية50 متر 3 أوضاع، ومنافسات الإسكيت.

وتحظى البطولة بحضور قوي من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 140 رامٍ ورامية من 49 دولة، وهي النمسا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، ‏الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، شيلي، ‏قرص، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، ‏رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفانيا، إيران، تايلاند، ‏باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو ، بيرو، بخلاف مصر البلد المضيف.‏

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، إسناد البطولات من قبل الاتحاد الدولي للرماية يؤكد علي قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.