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كلاتنبرج يحلل مباريات الدورى و كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديو خاص لتحليل مباريات الجولة الرابعة عن طريق مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام ومن بينها أسوان و فيوتشر و مباريات كأس الرابطة وكأس مصر والتي شهدت جدل تحكيمي.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

وفي الوقت ذاته، تقرر إقامة مباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي النسخة الماضية لكأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الجزاء الترجيحية 4/3، التى لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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